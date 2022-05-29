İran'dan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna dair açıklama - Son Dakika
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İran'dan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna dair açıklama

29.05.2022 12:24
İran'dan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna dair açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/ PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair katıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İRAN: TÜRK ORDUSUNUN OPERASYONLARINA KARŞIYIZ

Hatibzade, basın toplantısının soru-cevap kısmında, "Suriye'de olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"OLASI BİR OPERASYON GERİLİMİ ARTIRACAK"

Böyle bir harekatın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askeri harekatının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.

İRAN MÜLTECİ MİLİSLER ÜZERİNEN ESED REJİMİNİ DESTEKLİYOR

İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esed rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor.
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Kaynak: AA

Türkiye, Terör, İran, YPG, Güncel, Son Dakika

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