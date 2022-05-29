İran'dan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna dair açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/ PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair katıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hatibzade, basın toplantısının soru-cevap kısmında, "Suriye'de olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.
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