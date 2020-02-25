İran'dan Türkiye'ye getirilenler gözetim altında tutulacakları hastaneye nakledildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan Türkiye'ye getirilenler gözetim altında tutulacakları hastaneye nakledildi (2) - Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye getirilenler gözetim altında tutulacakları hastaneye nakledildi (2)

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını Ankara'ya getiren uçakta bulunanlar, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını Ankara'ya getiren uçakta bulunanlar, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

İran'ın başkenti Tahran'dan hareket eden, 132 kişilik Türk yolcu ve mürettebatı taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından tahliye işlemi başlatıldı.

Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktakiler, sağlık kontrolünden geçirilip ambulanslara bindirildi.

Yolcular ve mürettebat, daha önce boşaltılan ve karantina hastanesi olarak kullanılan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi.

Burada, 14 gün gözetim altında tutulacak yolcular ve mürettebattakilerin detaylı sağlık kontrolleri ve tahlilleri yapılacak.

İran'dan Türkiye'ye getirilenler gözetim altında tutulacakları hastaneye nakledildi (2)

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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