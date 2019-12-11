İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe... - Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe...

6 saat önce

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile gözaltına alındı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe..., System.String[]

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile gözaltına alındı.

Türkiye, İran, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe... - Son Dakika
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