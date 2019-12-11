İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe... - Son Dakika

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İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe...
6 saat önce
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:26 Kaynak: AA
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist Aziz Oruç, Ağrı yolu üzerinde HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile gözaltına alındı.
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