İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası - Son Dakika
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İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası

17 dakika önce

İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yasak olmasına rağmen İran karpuzlarının Ürdün karpuzu olarak satıldığını söyledi Doğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan önlem almasını istiyoruz" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın...

İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yasak olmasına rağmen İran karpuzlarının Ürdün karpuzu olarak satıldığını söyledi

Doğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan önlem almasını istiyoruz"

ADANA - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz getirildiğini ileri sürerek, önlem alınmasını istedi.

Doğa, yaptığı açıklamada, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin, 40 bine yakın vakanın görüldüğü İran ile 23 Şubat tarihinde geçici olarak sınır kapılarını kapattığını, sınır kapıları kapatılmadan önce İran'a mal götüren tır şoförlerinin ise 14 günlük karantinanın ardından geri Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, içerisinde herhangi bir ürün olmadan ülkeye girmesi gereken tırların ise kayıt dışı olarak karpuz yüklü geldiğini ve satılmak üzere yurdun dört bir tarafına dağıtıldığını ileri sürdü.

Karpuzun temel ihtiyaç maddesi olmadığı için Türkiye'ye yurt dışından şuanda getirilmesinin yanlış olduğunu belirten Doğan, "Her yıl ülkeye karpuz geliyor ama bu sene bir salgın var. Karpuzun getirilmesine bir süre ara verilmeli. Mayıs'ın ilk haftası zaten Adana karpuzumuz piyasaya çıkacak" dedi.


"Turfanda ihtiyacını geciktirmekte"

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan ve Mayıs ayının ilk haftası piyasaya çıkacak olan Adana karpuzuna, İran'dan gelen karpuz nedeniyle talep olmama ihtimalin de bulunduğunu belirten Doğan, "Çiftçilerimiz şuanda emek harcamakta. Niye şuanda ülkemize karpuz girsin. Zaten bu karpuzlar kayıt dışı. Çünkü oradaki araçlar ile gelmiyor. Virüs öncesi ülkeden İran'a giden Türk tırları boş gelmemek için karpuz yükleyip geldi. Çiftçilerimiz bütün ürünlerin girdi fiyatları yüksek olmasına rağmen üretim gerçekleştiriyor. İran'dan gelen karpuzlar bizim vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin turfanda ihtiyacını geciktirmekte" ifadelerini kullandı.


"Biran önce önlem alınmasını istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığından önlem almasını istediklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Şuanda havalar serin, bizim karpuz yemek gibi bir ihtiyacımız yok. Kapılar kapalı olursa bize de karpuz girmez. Bizim temel besin ve gıda ürünlerine ihtiyacımız var. Korona virüs tedbirleri kapsamında devletimiz herkese 'Evde kal' çağrısı yaparken karpuz şuanda ülkemizin her tarafına yayılmakta. Biran önce önlem alınmasını istiyoruz. Kapılardan bu tür ürünlerin girmesini istemiyoruz."

İran'dan getirilen karpuzun 'Ürdün karpuzu' olarak tanıtıldığını söyleyen Doğan, "Ürdün karpuzu daha yetişmedi, geç yetişir. İran'dan gelen karpuzlar Ürdün karpuzu adı altında ülkemize giriyor. Bu da yanlış " şeklinde konuştu.

İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası

Türkiye, Ürdün, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:52 Kaynak: İHA

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