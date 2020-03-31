İran'dan Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birlikleri tarafından İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirildi. - ANKARA