İran'dan uçuşların tek yönlü durdurulması - Son Dakika
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İran'dan uçuşların tek yönlü durdurulması

11 dakika önce

Bazı İranlı yolcular kararı havalimanında öğrendi.

Bazı İranlı yolcular kararı havalimanında öğrendi.

İranlı yolcuların bazıları, Sağlık Bakanlığının İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararını İstanbul Havalimanında öğrendi.

Tahran'a gitmek için bilet ve bagaj işlemlerini yapan yolculardan İranlı Sabır Muhammed, kararı gazetecilerden öğrendiğini söyledi.

Muhammed, "Şimdi öğrendim kararı. Hiç bize söylemediler. Şu anda İran'da 1-2 kişi ölmüş, belki 20 insan hastanede. Bu bizim hayatımızı etkiler. Planımız vardı burada. Malımız kaldı burada. Böyle olmasaydı keşke." dedi.

Eşini İran'a gönderen Mona Vafakhah da eşinin iş için İran'a gittiğini belirterek, "Henüz dönüş biletini almadı. Dua ediyorum İran'da virüs vakaları bitsin. Kararı şimdi öğrendik, şaşırdım evet. Eşim burada yaşıyor. Çok zor, çünkü İran'da 1 ay sonra nevruz başlıyor. Burada çok yaşayan var, hem de turist olarak gelecek olanlar var." ifadelerini kullandı.

İran'dan uçuşların tek yönlü durdurulması

Türkiye, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:21 Kaynak: AA
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