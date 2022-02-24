İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına "mümkün olan her şekilde ülkeden ayrılın" çağrısı - Son Dakika

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına "mümkün olan her şekilde ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu.

İran'ın Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan tüm İran vatandaşlarının ülkeyi mümkün olan her şekilde terk etmeleri istendi.

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılma koşullarını yerine getiremeyen İran vatandaşlarına Ukraynalı yetkililer tarafından belirlenen güvenli noktalar ve sığınaklara gitmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Ukrayna hava sahasının kapalı olduğu hatırlatılan açıklamada, Büyükelçiliğin uçuş izni almak için Ukrayna hükümeti ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.