İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısı

23.02.2022 15:12
İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısı

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına yüksek riskli bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma tavsiyesinde bulundu.

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına yüksek riskli bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma tavsiyesinde bulundu.

İran'ın Kiev Büyükelçiliğinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan tüm İran vatandaşlarına yüksek riskli bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, başta öğrenciler olmak üzere Ukrayna'da bulunmaları zaruri olmayan İranlılara da bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısında bulunuldu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da çatışmalar başladı! 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı Ukrayna'da çatışmalar başladı! 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı İran, Ukrayna-Rusya krizini fırsata çevirmek için kolları sıvadı: Avrupa'ya gaz ihracı için hazırız İran, Ukrayna-Rusya krizini fırsata çevirmek için kolları sıvadı: Avrupa'ya gaz ihracı için hazırız

Ukrayna, Kiev, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden 'geçici olarak' ayrılma çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement