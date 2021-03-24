İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin açıklamalarına tepki - Son Dakika

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İran'a yönelik belirli bir siyasi yaklaşım içeren açıklamalarda bulunduğunu iddia ederek, "Birbiri ardına yapılan bu tür röportajlar, UAEA'nın İran ve İranlılar nezdindeki güvenilirliğini sarsıyor." dedi

Garibabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grossi'nin bir dergiye verdiği mülakatta "İran'ın Ajansa bildirmediği uranyumu deklare etmemesinin bu ülke ile yapılan diğer bütün işlerin önüne geçeceği" yönündeki ifadelerini siyasi duruş olarak değerlendirerek, bu tutumun ters etki yaratacağını kaydetti.

Ajansın güvenilirliği vurgusu

"Birbiri ardına yapılan bu tür röportajlar, UAEA'ın İran ve İranlılar nezdindeki güvenilirliğini sarsıyor." ifadesini kullanan Garibabadi, bu tür yaklaşımların Başkan Grossi'nin İran'la yürüttüğü karşılıklı iyi niyet ve özveriye dayalı girişimlerinin gelecekte başarı olasılığını daraltacağını ileri sürdü.

Büyükelçi Garibabadi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın hali hazırda zorlu bir sınamayla karşı karşıya olduğunu, bu tür açıklamaların durumu daha da zora sokacağını savundu.

İran'ın güvenlik denetimi anlaşması kapsamında şeffaf ve iş birliğine dayalı kuşatıcı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Garibabadi, "İsrail rejiminin nükleer statüsü gibi nükleer silahların yayılması sorununun ele alınmasındaki bariz başarısızlıklarınızı örtbas etmek için yirmi yıldan daha eski iddiaları gerekçe olarak kullanmayın." görüşünü paylaştı.

Grossi'nin açıklaması

UAEA Başkanı Grossi, Newsweek dergisine dün yaptığı açıklamada, İran'la Ajans arasında nisanda başlayacak ayrıntılı ve teknik görüşmelerin, bu ülkenin kuruma beyan etmediği nükleer materyalin yerinin tespit edilmesi için yapılacağını belirtmiş ve bu durumun "nükleer anlaşmanın geleceğiyle doğrudan bağlantılı" olduğunu söylemişti.

Grossi ayrıca, "Bu açıklığa kavuşturulması gereken bir şey, çünkü bu olmadan, bulutun gölgesi (bildirilmemiş nükleer materyaller), İran'la yaptığımız her şeyden daha büyük görünecek." ifadesini kullanmıştı.