İran'dan uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı: Virüsler ayrım yapmıyor, insanlık da yapmamalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'dan uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı: Virüsler ayrım yapmıyor, insanlık da yapmamalı - Son Dakika Dünya

İran'dan uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı: Virüsler ayrım yapmıyor, insanlık da yapmamalı

13 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 'ACİL' başlığı ile sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak uluslararası toplumun yardımını istedi.

İran'dan uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı: Virüsler ayrım yapmıyor, insanlık da yapmamalı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 'ACİL' başlığı ile sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak uluslararası toplumun yardımını istedi.


Zarif mesajında şu ifadeleri kullandı: "İranlı saplık personeli cesurca Covid-19 ile mücadele ediyor. Ne var ki, onların bu çabaları içinde bulunduğumuz kısıtlamalar ve tıbbi ilaç ve malzeme yetersizliği nedeniyle ciddi anlamda sekteye uğruyor. En ihtiyaç duyulan şeyler ekteki listede yer almaktadır. Virüsler ayrım yapmıyor. İnsanlık da yapmamalı."

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 13:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı: Virüsler ayrım yapmıyor, insanlık da yapmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]