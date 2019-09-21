Son Dakika Haberleri: İran'dan uluslararası topluma 'yeni ekonomik sistem kuralım' çağrısı
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İran'dan uluslararası topluma 'yeni ekonomik sistem kuralım' çağrısı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin zorba dış politikalarına karşı, uluslararası topluma 'yeni bir ekonomik sistem kurma' çağrısında bulundu.

İran'dan uluslararası topluma 'yeni ekonomik sistem kuralım' çağrısı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin zorba dış politikalarına karşı, uluslararası topluma 'yeni bir ekonomik sistem kurma' çağrısında bulundu.

İran Mehr ajansı Musevi'nin açıklamalarına yer verdi. Habere göre ABD'nin yeni yaptırım kararlarına tepki gösteren Musevi, "ABD'nin açıkladığı yaptırımlar yeni değil. Sadece eski yaptırımları farklı bir şekilde ifade etmiştir. İran en zor yaptırımları aşıp yerli yeteneklerine dayanarak dost ülkelerle işbirliği çerçevesinde gelişmeye devam edecektir" dedi.

ABD'nin dış politikalarını 'temelsiz' olarak nitelendiren Musevi, ABD'nin diğer ülkelere tek taraflı, zorbaca ve ekonomik terörizm kullanan tavırlarla yaklaştığını belirterek, "Umarım ABD devlet adamları, artık dünyanın tek ekonomik süper gücü olmadıklarını ve birçok ülkenin İran pazarından yararlanma isteğinde olduğunu fark eder. ABD'liler yaptırım politikasının başarısız bir politika olduğunu ve ABD'nin ekonomik bir ortak olarak uluslararası toplumdaki güvenirliğinin sorgulandığını kabul etmek zorundalar" dedi.

Musevi, uluslararası toplumu, ABD'nin düşmanca eylemlerinin uluslararası serbest ticaret ve kalkınma üzerindeki etkisini en aza indiren yeni bir ekonomi sistemi kurmaya davet etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Musevi, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
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