Son Dakika Haberleri: İran'dan "uzaya astronot göndereceğiz" açıklaması
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İran'dan "uzaya astronot göndereceğiz" açıklaması

6 dakika önce

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başka ülkelerin de desteğiyle uzaya İranlı astronot göndereceklerini söyledi.

İran'dan

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başka ülkelerin de desteğiyle uzaya İranlı astronot göndereceklerini söyledi.

Cehromi, Dünya Uzay Haftası kapsamında bakanlıkta düzenlenen etkinlikte, ülkesinin uzay alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İran'ın uzay endüstrisi alanındaki çalışmalarının ABD'yi kızdırdığını ve bu nedenle bir gecede İran'ın 3 uzay kurumunu yaptırım kapsamına aldığını belirten Cehromi, "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz. Bu gelişmeden hoşlanmayacak olanlar bilmelidir ki bir metre uzaklıktan görüntü alabilecek uyduyu da 2021 yılına kadar yörüngeye yerleştireceğiz." dedi.

Mustafa Varank, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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