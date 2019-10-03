Son Dakika Haberleri: İran'dan vatandaşlarına Irak uyarısı
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İran'dan vatandaşlarına Irak uyarısı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını sükunet sağlanana kadar Erbain törenleri için Irak'a gitmemeleri konusunda uyardı.

İran'dan vatandaşlarına Irak uyarısı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını sükunet sağlanana kadar Erbain törenleri için Irak'a gitmemeleri konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlıların Irak'ta sükunet sağlanana kadar Erbain törenleri için bu ülkeye seferlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada İran lideri Ali Hamaney'in Irak Temsilcisi Necef Necefi Ruhani de Erbain törenleri için Kerbela'ya gidecek İranlıların bu kentte bir geceden fazla kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Irak'taki gösteriler


Irak'ta 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Irak İnsan Hakları Örgütüne göre gösterilerde en az 19 kişi hayatını kaybetti.


Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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