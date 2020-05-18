İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı - Son Dakika

İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Venezuela'ya giden İran petrol gemilerine yönelik, "Umarım Amerikalılar ahmakça bir şey yapmazlar.

İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı, System.String[]

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Venezuela'ya giden İran petrol gemilerine yönelik, "Umarım Amerikalılar ahmakça bir şey yapmazlar. Çünkü o zaman İran'dan ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.


İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Venezuela'ya giden İran petrol gemilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Musevi, "Bu gemiler Venezuela'ya akaryakıt sevkıyatı yapıyor. Bu gemilerin işletimi tamamen resmi ve yasal. Aslında bu, serbest ticaret bağlamında yapılıyor ve bunu yapmak için herhangi bir yasal engel yok. Umarım Amerikalılar ahmakça bir şey yapmazlar. Çünkü o zaman İran'dan ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.


"Trump'ın Amerika'sı dünya sistemini alt üst etmekte"


Musevi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın ne gibi bir karşılık vereceği yönünde gelen soruya, "Bağımsız ülkeler arasında serbest ticaret yapılması meşrudur. Burada meşru olmayan şey, ABD'nin hukuksuz bir şekilde ülkelerin ticaretine müdahale etmesidir. Trump'ın Amerika'sı hali hazırda dünya sistemini ve normları alt üst etmekte. O yeni bir dünya anarşizmi kurmak istiyor. Bu tüm bağımsız devlet ve milletler için bir uyarı ve tehdittir" şeklinde yanıt verdi.


"Ahmakça eylemlerin sonuçlarına katlanacaklar"


Petrol gemilerine yönelik tehditler konusunda gerekli tavsiyelerin ABD makamlarına iletildiğini belirten Musevi, "Birleşmiş Milletlerdeki temsilcilerimiz, İsviçre'nin İran Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Birleşmiş Milletlere gönderdiği mektup üzerinden ABD makamlarına gerekli tavsiyeleri verdik. Bu konuda yapacakları her türlü ahmakça eylemlerin sonuçlarına katlanacaklardır" ifadelerini kullandı.


ABD'nin Venezuela'ya giden İran petrol gemilerini taciz etmekle tehdit etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet mektubu göndermişti. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Erakçi, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişlerine çağırarak uyarılarını ABD makamlarına iletilmesini talep ettiklerini belirtmişti.


Öte yandan, İran tarafından Venezuela'ya giden petrol gemilerini engellemek için ABD'nin Karayipler'e 4 savaş gemisi gönderdiği iddia edilmişti. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı - Son Dakika

Son Dakika

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