İran'dan, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan kaptanları yaptırım listesine alan ABD'ye tepki - Son Dakika

İran'dan, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan kaptanları yaptırım listesine alan ABD'ye tepki

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 petrol tankerinin kaptanlarına ABD'nin önce rüşvet teklif ettiğini, rüşvetin kabul edilmemesi üzerine kaptanların yaptırım listesine alındığını söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 petrol tankerinin kaptanlarına ABD'nin önce rüşvet teklif ettiğini, rüşvetin kabul edilmemesi üzerine kaptanların yaptırım listesine alındığını söyledi.

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre Zengene, İran'ın Venezuela'ya benzin sevkiyatı için gönderdiği 5 tankerin kaptanına ABD tarafından yaptırım uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin yaptırım kararının beklenmedik bir durum olmadığını belirten Zengene, "ABD, önce petrol tankerlerinin kaptanlarına rüşvet teklif etti. Onlar bunu kabul etmeyince tehditte bulunarak onlara yaptırım uyguladı ancak yaptırımların bir etkisi yok." dedi.

"Venezuela'ya yardım değil ihracat yaptık"

Zengene, Venezuela'ya akaryakıt sevkiyatının devam edip etmeyeceğine ilişkin ise "İhracatın devam edebilmesi için iki ülke arasındaki müzakerelerin nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'ya gönderilen benzinin yardım değil ihracat olduğunu vurgulayan Zengene, "Bazı insanlar Venezuela'ya sadaka olarak benzin gönderdiğimizi söylüyor. Bu doğru değil. İran, Venezuela'ya o günkü piyasa fiyatı üzerinden benzin sattı. Ödeme için gerekli garantileri aldık ve bu paranın bir kısmı da ülkeye geldi." açıklamasında bulundu.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

İran'ın benzin temininde sorunlar yaşayan Venezuela'ya gönderdiği toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan 5 tanker, mayıs ve haziran aylarında Venezuela'ya ulaşmıştı.

ABD Hazine Bakanlığından 24 Haziran'da yapılan açıklamada, Venezuela'ya akaryakıt teslim eden "Clavel", "Petunia", "Fortune", "Forest" ve "Faxon" isimli İran bayrağı taşıyan tankerlerin kaptanlarının yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İran'dan, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan kaptanları yaptırım listesine alan ABD'ye tepki - Son Dakika Dünya

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