İran'dan yabancı şirketlere uyarı - Son Dakika
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İran'dan yabancı şirketlere uyarı

6 saat önce

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketleri uyararak, "Tekrar İran'a dönüşünüz kolay olmayacak" dedi.

İran'dan yabancı şirketlere uyarı, System.String[]

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketleri uyararak, "Tekrar İran'a dönüşünüz kolay olmayacak" dedi.


İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kore'nin LG ve Samsung firmalarının İran firmaları ile işbirliklerini kesmeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Musevi, ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketlerin tekrar İran'a dönmelerinin zor olacağını belirterek, "İran zor gün dostlarını unutmamaktadır fakat bazı son aylar ve yıllarda Amerika'nın zorbalığını kabullenerek İran'ı terk eden bazı firmalar İran piyasasına dönmelerinin zor olacağını bilmeliler. Ticaret kanunu pazarın korunmasının o pazara girmekten zor olduğunu söylemektedir" ifadelerini kullandı.


Güney Kore'nin LG ve Samsung şirketlerinin İran ile işbirliğini kesmesi sonrası bu firmalara ait tabelaların şehirler ve mağazalardan toplatılma kararı alındı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Musevi, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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