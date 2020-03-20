İran'dan yaptırımların kaldırılması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden ABD'ye tepki - Son Dakika
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İran'dan yaptırımların kaldırılması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden ABD'ye tepki

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken ABD'nin yaptırımları kaldırma çağrılarını reddetmesine tepki gösterdi.

İran'dan yaptırımların kaldırılması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden ABD'ye tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken ABD'nin yaptırımları kaldırma çağrılarını reddetmesine tepki gösterdi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaptırımları kaldırmayan Beyaz Saray yönetimini İran'a yönelik "azami baskı" politikasını "insanlık dışı" bir seviyeye taşımakla suçladı.

Açıklamasında, Reuters haber ajansının "ABD'den İran'a: Koronavirüs sizi yaptırımlardan kurtaramayacak" başlıklı haberinin ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, "ABD yönetimi, İran vatandaşlarının ölmesinden neşeyle gurur duyuyor. İran'dan ABD'ye: Sizin politikanız kötü şöhretle anılacak ancak İran yıkılmayacak." ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberinde, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un " Tahran'a yönelik yaptırımların İran'a insani yardımları engellemediği ve yaptırımların sürdürüleceği" yönündeki açıklamalarına yer verilmişti.

Washington'un doğrudan İran'ın sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

Çin, Rusya ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkeler, koronavirüsle mücadeleyi sürdürebilmesi için İran'a tıbbi malzeme teminini zorlaştıran ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Salgın nedeniyle 1433 kişinin hayatını kaybettiği İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:26 Kaynak: AA

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