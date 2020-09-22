İran'dan "Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık" açıklaması - Son Dakika

İran'dan "Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık" açıklaması

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Yemen'deki Husiler'e füze, insansız hava araçları ve silah teknolojisi transfer ettiklerini söyledi.

İran'dan

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Yemen'deki Husiler'e füze, insansız hava araçları ve silah teknolojisi transfer ettiklerini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şikarçi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Husileri silahlandırdıklarına ilişkin iddiaları reddetti.

Husi milislere doğrudan silah gönderdiklerine dair iddiaların doğru olmadığını savunan Şikarçi, "Biz onlara savunma alanındaki tecrübelerimizi aktardık. Onlar da Yemen'de füze, insansız hava araçları ve silahlar ürettiler. İran'dan onlara füze gönderdiğimiz doğru değildir." dedi.

Şikarçi, "Yemen halkı düşmanın onları göstermek istediğinin aksine çok eğitimli ve ilmi bir millettir. En kısa sürede en gelişmiş füze ve insansız hava araçlarını üretmeyi başardılar ve elektronik savaşta da çok mahir ve gelişmiş seviyedeler." ifadelerini kullandı.

İran'dan vatandaşlık alabilmek için veya para karşılığı Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Esed rejimi saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gönderildikleri belirtilen Afganistanlı milisler hakkındaki soru üzerine Şikarçi, "İran, Afganistan'dan kimseyi Suriye'ye gidip savaşmaya zorlamamıştır. Askeri müdahale, doğrudan bir tugay veya tümen göndermekle olur. Bizim Suriye'de böyle bir durumumuz yok ve bizim oradaki varlığımız askeri danışmanlıktır." diye konuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül'de açıkladığı raporunda, başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini belirtmişti.

Yemen, Silah, Füze, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan 'Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık' açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı         
16:12
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 20:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan "Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei