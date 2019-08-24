Son Dakika Haberleri: İran'dan yeni füze denemesi
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İran'dan yeni füze denemesi

43 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İran'dan yeni füze denemesi, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Meşhed kentinde gazetecilere demeç veren Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, dün başarılı bir füze denemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran'ın çeşitli savunma ve stratejik askeri sistemlerin denemelerini devam ettirdiğini belirten Selami, "Bunlar caydırıcı gücümüzü artırmaya yönelik durmaksızın sürdürülen hamlelerdir. Dün de bu milletin başarılı günlerinden biriydi." dedi.

Selami, denemesi yapılan füzenin tipi hakkında bilgi vermedi.

CNN televizyonunun 16 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanlığından yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın bir hafta içinde yeni bir füze denemesine hazırlandığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip füzeler geliştirme çabalarıyla ilgili olabileceğinden endişe duyarak, Tahran yönetimine balistik füze programını müzakere etme çağrısında bulunuyor. İran yönetimi ise balistik füze programının Tahran'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek müzakere taleplerini reddediyor.

Devrim Muhafızları, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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