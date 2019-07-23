Son Dakika Haberleri: İran'dan yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik ve uyarı
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İran'dan yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik ve uyarı

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İngiltere'yle çatışma istemediğini ancak Basra Körfezi'ni koruyacaklarını belirtti.

İran'dan yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik ve uyarı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İngiltere'yle çatışma istemediğini ancak Basra Körfezi'ni koruyacaklarını belirtti.
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'la son haftalarda tanker krizi yaşayan İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.
Theresa May başkanlığındaki önceki hükümetin, İran'a ait petrol tankerini "ABD'nin talimatıyla" alıkoyduğunu ve bunun açık bir "korsanlık" olduğunu savunan Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İngiltere Başbakanı olan eski mevkidaşım Boris Johnson'u tebrik ederim. İran çatışma istemiyor ancak Basra Körfezi'nde bin 500 mil uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Burası bizim kara sularımız ve bunu koruyacağız."
İran ile İngiltere arasında tanker krizi
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu.
Boris Johnson, İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:31 Kaynak: AA
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