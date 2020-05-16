İran'dan yeni normalleşme adımları - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs salgını nedeniyle kapatılan restoranların ve üniversitelerin tekrar açılacağını, spor faaliyetlerinin ise seyircisiz olarak tekrar başlayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadelede toplantısında konuştu. Korona virüste zirveyi geçtiklerini düşündüğünü söyleyen Ruhani, "Korona virüs ile mücadele açısından yarının durumu bugünden daha kötü olmayacak. Durumumuz düne göre daha iyi ancak sıkıntı ve virüs sorunu sona ermedi. Bu süre zarfında, çalışanlarımızın ve sağlık personelimizin becerileri büyük ölçüde gelişti ve neredeyse tüm doktorlarımız ve hemşireler bu hastalığın semptomlarını biliyorlar" dedi.

Ruhani, sosyal mesafe uygulamasının bir sonraki duyuruya kadar devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir süre el sıkışmak ve sarılmak gibi geçmişin alışkanlıklarını unutmalıyız. Virüs bulaşan kişi acil olarak toplumdan uzaklaşmalıdır. Korona virüs testi pozitif çıkan kişinin ailesine, iş yerine ve hatta kendisine sonucu söylenmeli ancak bazı vakalarda söylenmemiş. Ben birkaç vakayı inceledim ve pozitif sonuç doğrultusunda kişinin kendisinin, ailesinin ve iş yerinin bilgilendirilmediğini gördüm. Bu karar merkezin kararıdır ve uygulanması gerekli" dedi.

Bu seneki Kudüs günü için iki karar alındığını söyleyen Ruhani, "Beyaz olarak belirlenen 218 şehirde tüm sağlık protokolleri gözetilerek, Kudüs günü etkinlikleri yapılacak. Ancak yürüyüş olarak değil, cuma namazlarına katılım şeklinde olacak. İkinci karar ise başkent Tahran. Tahran'da hiçbir şey yapılmaması düşünülemez ancak bu etkinlik halkın toplanması şeklinde değil, Devrim Muhafızları tarafından sembolik olarak araç konvoyları ile gösteriler gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

İRAN RAMAZAN SONRASI NORMALLEŞECEK

Bayram namazlarının ülke genelinde kılınacağını açıklayan Ruhani, namazların camilerde kılınacağını ve halkın bayram namazlarını evlerinde de kılabileceklerini söyledi. Ruhani, Meşhed, Kum ve Şiraz kentinde bulunan dini ziyaret yerleri ve türbelerdeki avluların ramazan ayından sonra açılacağını söyleyerek, "Sağlık protokollerine bağlı kalarak, türbeler sabah 3 saat ve öğleden sonra 3 saat olmak üzere avluları açık kalacak" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ramazan ayından sonra ülke genelinde normalleşmek istediklerini belirterek, "Restoranlar ve üniversiteler açılacak. Spor faaliyetleri ise seyircisiz olarak tekrar başlayacak" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)