Son Dakika Haberleri: İran'dan Yeni Uzun Menzilli Seyir Füzesi

İran'dan Yeni Uzun Menzilli Seyir Füzesi

1 saat önce

İran Huveyze adı verilen karadan karaya 1350 kilometre menzilli yeni seyir (cruise) füzesini sergiledi.

İran'dan Yeni Uzun Menzilli Seyir Füzesi, System.String[]
İran Huveyze adı verilen karadan karaya 1350 kilometre menzilli yeni seyir (cruise) füzesini sergiledi.

İran devlet televizyonuna göre, Huveyze adlı yeni uzun menzilli karadan karaya seyir füzesi Savunma Bakanı Emir Hatemi'nin katıldığı törenle görücüye çıkarıldı.

Füzenin özellikleri hakkında bilgi veren Hatemi, Huveyze'nin tamamen yerli üretim olduğunu söyledi.

Hatemi, 1350 kilometre azami menzile sahip füzenin düşük irtifada uçarak hedefi yüksek isabet oranında vurma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Huveyze adlı seyir füzesinin 1200 kilometre menzildeki denemeleri başarıyla sonuçlandı." dedi.

Devlet televizyonu füze denemesinin görüntülerini yayınladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:30 Kaynak: AA

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