İran'dan Yeni Zelanda Saldırısında "Bazı Hükümetlerin Parmağı Olabilir" İddiası

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının "sadece ırkçı nedenlerle yapıldığı" konusunda şüpheleri bulunduğunu belirterek, bu olayda "bazı hükümetlerin parmağının olabileceğini" ileri sürdü.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının "sadece ırkçı nedenlerle yapıldığı" konusunda şüpheleri bulunduğunu belirterek, bu olayda "bazı hükümetlerin parmağının olabileceğini" ileri sürdü.



Laricani, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısının herkesi bir konuda uyardığını belirten Laricani, "Avrupa ülkelerinin bazen görünürde farklı çehrelere bürünse de özü terörizm olan akımlarla ilgili gerekli önlemleri alması" gerektiğini söyledi.



İslamofobinin bu tür saldırıların yaşanmasına neden olduğunu belirten Laricani, "Bu saldırının salt ırkçı saiklerle yapıldığından şüpheliyiz. Olayın perde arkasında daha önemli nedenler olabilir. Bazı hükümetlerin bu saldırıda parmağı olabilir. Olayın farklı boyutları açığa çıkarılmalıdır." dedi.



İran Dışişleri Bakanlığından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) vasıtasıyla konunun takipçisi olmasını ve saldırının detaylarının ortaya çıkarılmasını isteyen Laricani, "Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda bazı hükümetlerin parmağının olduğu şüphelerini araştırmalıdır. Bu vahşi cinayetin kolayca unutulmasına izin verilemez. Eğer Batılı ülkeler şu ana kadar bu konuya ilişkin doğru bir tavır sergilemiş olsaydı teröristler bu tür olayları gerçekleştirmeye cüret edemezdi." değerlendirmesinde bulundu.



Ruhani'nin Irak ziyareti



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen haftaki Irak ziyaretinde, ekonomi, siyaset, güvenlik ve turizm konularında iş birliği için uygun bir zeminin oluştuğunu ve 1975 anlaşmasıyla ilgili çok önemli kararlar alındığını kaydeden Laricani, Dışişleri Bakanlığının bu anlaşmaların uygulamaya konulması için takipçi olması gerektiğini ifade etti.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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