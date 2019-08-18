İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: Cebelitarık Boğazı'na donanma gönderebiliriz
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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan, ancak ABD'nin yakalama kararı alıkoyduğu petrol tankerini korumak için Cebelitarık Boğazı'na donanma gönderebileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:30 Kaynak: DHA
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan, ancak ABD'nin yakalama kararı alıkoyduğu petrol tankerini korumak için Cebelitarık Boğazı'na donanma gönderebileceğini belirtti.
Tahran'da düzenlen Dünya Denizcilik Günü toplantısı sırasında konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, "İran petrol tankeri Grace 1'e eşlik etmek için Cebelitarık Boğazı'na donanma göndermeyi planlamıyoruz, ancak devletin böyle bir talebi olursa bunu yapmaya hazırız" dedi.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik petrol yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 4 Temmuz'da alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri Grace 1'i, ( yeni adıyla Adriyan Derya) geçtiğimiz Perşembe serbest bırakmıştı. Fakat ABD, geminin İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu öne sürerek serbest bırakılan İran tankeri için yakalama kararı çıkarmıştı.
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