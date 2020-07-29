İran destekli gruplar İdlib'e 300 terörist gönderdi - Son Dakika

İran destekli gruplar İdlib'e 300 terörist gönderdi

İran destekli yabancı terörist gruplar, Beşşar Esed rejiminin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık 300 unsurluk takviye güç gönderdi.

İran destekli yabancı terörist gruplar, Beşşar Esed rejiminin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık 300 unsurluk takviye güç gönderdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, rejimin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Batı Halep kırsalına askeri konvoy sevk etti. Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinden gece saatlerinde hareket eden konvoyda, İran destekli gruplara mensup yaklaşık 300 teröristin yanı sıra zırhlı askeri araçlar, 4x4 araçlar, ağır ve hafif silahlar yer aldı. Esed rejimi uzun zamandır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine askeri yığınak yapıyor. İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor. Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:09

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi

Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı

Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı

Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi

16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu