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İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor
6 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı Salih’in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis’e önermemesinin ardından İran destekli gruplar bunun “ABD’nin emri” olduğunu söyledi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis'e önermeyeceğini duyurmasının ardından İran destekli gruplar bunun " Amerika Birleşik Devletleri'nin emri" olduğunu söyledi.
Bina Koalisyonu destekçileri Salih'i ayrıca, başbakanlık görevi için "Amerikan ajanı olabilecek herhangi bir kişiyi önermemesi gerektiği" konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:27
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