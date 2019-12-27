İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor - Son Dakika Dünya

İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Salih’in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis’e önermemesinin ardından İran destekli gruplar bunun “ABD’nin emri” olduğunu söyledi.

İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis'e önermeyeceğini duyurmasının ardından İran destekli gruplar bunun " Amerika Birleşik Devletleri'nin emri" olduğunu söyledi.


Bina Koalisyonu destekçileri Salih'i ayrıca, başbakanlık görevi için "Amerikan ajanı olabilecek herhangi bir kişiyi önermemesi gerektiği" konusunda uyardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:27 
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