İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis'e önermeyeceğini duyurmasının ardından İran destekli gruplar bunun " Amerika Birleşik Devletleri'nin emri" olduğunu söyledi.



Bina Koalisyonu destekçileri Salih'i ayrıca, başbakanlık görevi için "Amerikan ajanı olabilecek herhangi bir kişiyi önermemesi gerektiği" konusunda uyardı.