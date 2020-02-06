İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor - Son Dakika

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor.

Söz konusu güçler, daha önce de Irak sınırındaki ilde, sivillere ait bazı evlere el koymuş, buraları Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürmüştü.

Şimdi camileri de hüseyniyeye çeviren İran destekli teröristler, Sünnilere kendi kültürünü dayatıyor.

Teröristler, Deyrizor ilinin Mayadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerinde önde ezanın okunma şeklini ve içeriğini değiştirdi, ardından, Mescit el-Medrese, Mescit Kebir, Mescit Rahman, Mescit Cemiyyat ve eski Pazar camisini hüseyniyeleştirdi.

Deyrizor İran destekli gruplar ile YPG/ PKK işgalinde

Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor ve kültürel faaliyetler düzenliyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

Deyrizor, Suriye, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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