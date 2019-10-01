Son Dakika Haberleri: İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası
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İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

1 saat önce

İran'da mahkeme yolsuzluktan suçlu bulunan Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 5 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası, System.String[]

İran'da mahkeme yolsuzluktan suçlu bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 5 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.


Feridun hakkında, mayıs ayında hapis cezası verilmiş ama sürenin ne kadar olduğu açıklanmamıştı.

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Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:01 
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