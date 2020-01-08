İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü... - Son Dakika

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İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü...
6 saat önce
İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:38 Kaynak: AA
İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.
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