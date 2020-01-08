İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü... - Son Dakika

İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü...

6 saat önce

İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.

İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü..., System.String[]

İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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