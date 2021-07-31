İran devlet televizyonu: "İsrail gemisine yönelik saldırı misilleme olarak yapıldı" - Son Dakika

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu al-Alam, Umman açıklarında İsrail gemisine saldırının, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de İran hedeflerine yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini ifade etti.

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu al-Alam, bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrailli ticari gemiye yönelik saldırının Tel Aviv yönetiminin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Haberde saldırıya dair ayrıntı verilmezken, "İsrail'in Suriye'nin Kusayr ilçesindeki el-Debaa Havaalanı'na yönelik saldırısına karşılık Umman açıklarında İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı" ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu

Dün İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) giderken Umman açıklarında saldırıya uğrayan gemide 1'i İngiliz, 1'i Rumen olmak üzere 2 mürettebatın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürerken, bu durum iki ülke arasında "adı konulmamış deniz savaşı" olarak yorumlanıyor. - TAHRAN