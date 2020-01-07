İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan... - Son Dakika

İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan...

7 saat önce

İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan..., System.String[]

İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu. - TAHRAN

Kasım Süleymani, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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