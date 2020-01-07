İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan... - Son Dakika

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İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan...
7 saat önce
İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu. - TAHRAN
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