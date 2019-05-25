Son Dakika Haberleri: "İran devlet televizyonu mezhep ihtilaflarından sakınmalı"

"İran devlet televizyonu mezhep ihtilaflarından sakınmalı"

4 saat önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran devlet televizyonunun mezhepler arasındaki ihtilafları gündeme getirmekten sakınması gerektiğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran devlet televizyonunun mezhepler arasındaki ihtilafları gündeme getirmekten sakınması gerektiğini söyledi.
Meclis genel kurulunda söz alan Merkezi Eyaleti Milletvekili Ali Rıza Selimi, İran devlet televizyonunda, mezhepler arasındaki ihtilafların gündeme getirildiğini belirterek, buna ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
Devlet televizyonunun davet ettiği konukların olgun davranması ve hassasiyetlere dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Selimi, "İran devlet televizyonundaki bazı sunucular sokak ağzıyla konuşuyor ve mezhepler arasındaki ihtilafları tahrik edici konuları canlı yayında gündeme getiriyorlar." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine konuşan Meclis Başkanı Laricani de devlet televizyonu yetkililerine seslenerek, "İran devlet televizyonu mezhepler arasındaki ihtilafları gündeme getirmekten sakınmalıdır. Bunun dışındaki tüm medya da bu konularla ilgili dikkatli olmalıdır." uyarısında bulundu.
İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:40 Kaynak: AA
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