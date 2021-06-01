İran devlet televizyonu, reformist cumhurbaşkanı adayının seçim filmini yayınlamadı - Son Dakika

İran devlet televizyonu 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin reformist adaylarından Abdunnasır Himmeti'nin seçim propaganda filmini yayınlamadı.

Reformist cumhurbaşkanı adayı Himmeti, Twitter hesabından konuya dair açıklamada bulundu.

İran devlet televizyonunda bugün yayınlanması beklenen seçim propaganda filminin "sansür" talebini kabul etmemesi nedeniyle yayınlanmadığını belirten Himmeti şu ifadeleri kullandı:

"Devlet televizyonu seçim filmimi yayınlamadı. Bu filmde 'beni mevcut şartların sorumlusu görüyorsa sorumlu kendileridir' dedim. Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyeliğin gerekliliğinden bahsettim. Filmde ayrıca bazı İranlı kızlar görüşlerini açık bir şekilde dile getiriyor. Devlet televizyonu yetkilileri bunları silmemi istedi, ben de sansüre karşıyım dedim."

İran devlet televizyonu, başvuruları Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından onaylanan cumhurbaşkanı adaylarına projelerini anlatma ve propaganda yapma hakkı veriyor. Ardından seçim için propaganda filmlerini yayınlıyor.

Anayasayı Koruyucular Konseyi, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7 kişiye adaylık izni verildiğini duyurmuştu.

Açıklamaya göre, muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani adaylık izni almıştı.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylıkları onaylanmıştı. Himmeti adaylığının onaylanmasının ardından görevden alınmıştı.