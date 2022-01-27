İran devlet televizyonu siber saldırıya uğradı - Son Dakika

İran devlet televizyonuna yönelik siber saldırı sonucunda televizyonun yayını sırasında ekranda bir kaç saniyeliğine ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) liderlerine övgü içerikli görüntü yayınlandı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) bağlı Kanal 1 televizyonu yayınını sürdürürken, HMÖ liderleri Meryem ve Mesud Recevi'nin görüntüsü aniden ekranda belirdi.

Bir kaç saniyeliğine ekranda kalan görüntüde "Recevi'ye selam" "Hamaney'e ölüm" şeklinde sloganlar yer aldı.

IRIB'den yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Bilinmeyen kişi veya gruplar birkaç dakika önce Radyo ve Televizyon Kurumuna ait bazı kanallara siber saldırıda bulundu." denildi.

Açıklamada, Kanal 1'in yanı sıra IRIB'e bağlı yayın yapan Kuran TV ile Peyam ve Cevan adlı radyo istasyonlarının da saldırıya uğradığı kaydedildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle yollarını ayırdı. Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

HMÖ'nün lideri Mesud Recevi'nin 2003 yılında kaybolmasından bu yana örgütü, eşi Meryem Recevi yönetiyor.