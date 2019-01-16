Son Dakika Haberleri: İran Devlet Televizyonu Sunucusu ABD'de Gözaltına Alındı

İran Devlet Televizyonu Sunucusu ABD'de Gözaltına Alındı

1 saat önce

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Merziye Haşimi'nin ABD'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığı bildirildi.

İran Devlet Televizyonu Sunucusu ABD'de Gözaltına Alındı, System.String[]
İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Merziye Haşimi'nin ABD'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığı bildirildi.

Press TV, Haşimi'nin ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, "Merziye Haşimi, pazar günü St. Louis Lambert Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı. Kendisine karşı hiçbir resmi suçlama yapılmamasına rağmen FBI tarafından Washington'daki bir gözaltı merkezine gönderildi." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43 Kaynak: AA

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