İran lideri Hamaney'i hedef alınmış şekilde gösteren ve "bize katılın ve ayağa kalkın" yazılı kısa süreli görüntüde, "kadın, hayat ve özgürlük" sloganları duyuldu.

Kaynak: DailyMotion.com

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran devlet televizyonuna siber saldırı: Hamaney'in konuşması yerine protestocular yayınlandı - Son Dakika

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