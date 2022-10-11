İran devlet televizyonuna siber saldırı: Hamaney'in konuşması yerine protestocular yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İran devlet televizyonuna siber saldırı: Hamaney'in konuşması yerine protestocular yayınlandı

11.10.2022 11:45

İran lideri Hamaney'i hedef alınmış şekilde gösteren ve "bize katılın ve ayağa kalkın" yazılı kısa süreli görüntüde, "kadın, hayat ve özgürlük" sloganları duyuldu.

İran lideri Hamaney'i hedef alınmış şekilde gösteren ve "bize katılın ve ayağa kalkın" yazılı kısa süreli görüntüde, "kadın, hayat ve özgürlük" sloganları duyuldu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızının 'kamu düzenini bozma' suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı Son dakika haber | İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızının 'kamu düzenini bozma' suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı İran'daki protestolarda gözaltına alınan 1700 kişi serbest bırakıldı İran'daki protestolarda gözaltına alınan 1700 kişi serbest bırakıldı
Kaynak: DailyMotion.com

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran devlet televizyonuna siber saldırı: Hamaney'in konuşması yerine protestocular yayınlandı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:50 Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı
12:19 Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İşyerim" projesi hakkında yeni açıklama: Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
11:48 Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: İran devlet televizyonuna siber saldırı: Hamaney'in konuşması yerine protestocular yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement