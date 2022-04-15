İran Devrim Muhafızları, 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

15.04.2022 15:08
İran Devrim Muhafızları, 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Halkla İlişkiler Bürosundan sorumlu Golam Muhsin Hüseyni, Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Halkla İlişkiler Bürosundan sorumlu Golam Muhsin Hüseyni, Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koyduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Halkla İlişkiler Bürosundan Sorumlu Golam Muhsin Hüseyni, Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulduğunu duyurdu. Hüseyni, "Basra Körfezi'nde el konulan yabancı gemide 250 bin litre kaçak yakıt tespit edildi. Gemide bulunan 7 yabancı uyruklu mürettebat işlemleri yapıldıktan sonra tutuklandı" dedi.

Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye devam edeceklerini belirten Hüseyni, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın körfezde güvenliği sağladığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde son bir hafta içerisinde toplam 290 bin litre kaçak yakıt taşıyan 2 gemiye daha el koyduğunu duyurmuştu. - TAHRAN

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Devrim Muhafızları, Basra Körfezi, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları, 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları, 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika
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