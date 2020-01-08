İran Devrim Muhafızları: "ABD üssüne saldırıda 80 ABD askeri öldü" - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları: "ABD üssüne saldırıda 80 ABD askeri öldü"

7 saat önce

İran Devrim Muhafızları istihbarat kaynakları, Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik füze saldırısında 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları:

İran Devrim Muhafızları istihbarat kaynakları, Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik füze saldırısında 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.


İran devlet televizyonun, "General Süleymani'nin intikamı alındı" şeklinde duyurduğu haberde, Devrim Muhafızları'nın Irak'ın el Anbar şehrinde bulunan Aynul-Esad hava üssüne saldırısında 80 ABD askerinin öldüğü ve 200 askerin yaralandığı açıklamasına yer verildi.


Aynul-Esad hava üssüne 15 füze atıldığını ve 20 noktanın hedef alındığını açıklayan İran Devrim Muhafızları istihbarat kaynağı, "ABD hava savunma sistemleri saldırımız karşısında hiçbir karşılık veremedi" açıklamasını yaptı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece yerel saatle 01.30 sıralarında ABD'nin Irak'ta bulunan Aynul-Esad hava üssüne saldırı düzenledi. Ayrıca Irak'ın Erbil kentine de 5 füze düştüğü aktarıldı. Iraklı yetkililer, kayıplar arasında Iraklıların olmadığını açıkladı.


İranlı yetkililer ilk yaptıkları açıklamada, saldırının Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamı için yapıldığını söyleyerek, ABD'nin karşılık vermesi halinde topyekun savaşın başlayabileceği uyarısında bulundu. İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından Süleymani'nin cenazesinin defnedildiği belirtildi.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD üslerine yönelik füze saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, BM Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır" dedi. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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