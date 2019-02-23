Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları: "Düşmanın Seçeneği Savaş Olursa Tüm Gücümüzle Saldırırız"

İran Devrim Muhafızları: "Düşmanın Seçeneği Savaş Olursa Tüm Gücümüzle Saldırırız"

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tenegseri, Deniz Kuvvetlerinin ülkenin sahillerini korumaya hazır olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları:
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tenegseri, Deniz Kuvvetlerinin ülkenin sahillerini korumaya hazır olduğunu söyledi. Genel Komutan Vekili General Selami ise, "Düşmanın seçeneği savaş olursa tüm gücümüzle saldırırız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tenegseri, Deniz Kuvvetlerinin ülkeyi ve sahillerini korumaya hazır olduğunu söyledi. Devrim Muhafızlarının halka zor zamanlarında yardım etmekle sorumlu olduğunu belirten General Tenegseri, "Devrim Muhafızları halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Aynı zamanda halkımızın güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri olarak sahillerimizi her türlü tehditten korumaya da hazırız" dedi.

Devrim Muhafızlarından tehdit niteliğinde bir diğer açıklama ise Genelkomutan Vekili General Selami'den geldi. İran'ın Kerman kentinde konuşan General Selami de tüm dünyaya seslenerek, "Şunu bilin ki eğer düşmanın seçeneği savaş olursa tüm gücümüzle saldırırız ve onlardan 10 kişiyi öldürmeden bizden bir kişi dahi şehit olmayacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizine ve Hint Okyanusu'na uzanan 2 milyon kilometrekarelik alanda "Velayet 97" adı verilen askeri tatbikata başladıklarını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nda devam eden askeri tatbikatta Devrim Muhafızları ilk kez denizaltılardan füze fırlatılacağını belirtirken, keşif uçakları, savaş gemileri ve helikopterlerin de tatbikatta yer alacağı açıklanmıştı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:08 Kaynak: İHA

Politika
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