İran Devrim Muhafızları Erbain törenleri için Irak'ta

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile Irak polisi ve Haşdi Şabi'nin, Irak topraklarında Erbain törenlerine katılacak ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacağını bildirdi.

İran devlet radyosuna bağlı yayın yapan Radyo Erbain'e konuşan Şerif, Devrim Muhafızları Ordusunun dış operasyonlarından sorumlu birimi Kudüs Gücü'nün, son günlerde hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta düzenlenecek Erbain törenlerine katılan İran vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bu ülkede bulunduğunu söyledi.

İran'da ziyaretçilerin güvenliğinin Devrim Muhafızları Ordusunun desteğiyle askeri, istihbari ve güvenlik güçleri tarafından sağlandığını aktaran Şerif, "Kudüs Gücü, Irak polisi ve Haşdi Şabi, Irak topraklarında Erbain törenlerine katılacak ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacak." dedi.

İranlı general Kasım Süleymani'nin başında bulunduğu Kudüs Gücü, İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yönetiyor.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

İran vatandaşları başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor. Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Erbain törenlerine hazırlanan Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, son günlerde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.