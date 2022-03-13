İran Devrim Muhafızları, Erbil saldırısını üstlendi - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasına yönelik bir füze saldırısı düzenlenmişti. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği aktarıldı. Yapılan açıklamada, Saldırının hedefinin İsrail Mossad'a ait "Stratejik Merkezi" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Gece saatlerinde Devrim Muhafızları İsrail'i sert bir dille uyararak İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği kırmızı çizgidir denildi" ifadelerine yer verildi. - ERBİL