İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami'den donanmaya "vur" emri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami'den donanmaya 'vur' emri - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami'den donanmaya "vur" emri

15 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, İran Deniz Kuvvetleri'ne ABD güçlerine ait herhangi bir birliğin İran'a ait sivil veya askeri gemileri taciz etmesi halinde "vur" emri verdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami'den donanmaya

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, İran Deniz Kuvvetleri'ne ABD güçlerine ait herhangi bir birliğin İran'a ait sivil veya askeri gemileri taciz etmesi halinde "vur" emri verdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami Hürmüz Boğazında bulunan askeri bir tesiste yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit içeren son açıklamalarına yanıt verdi. General Selami, İran'ın başarılı bir şekilde uzaya gönderdiği Nur uydusunu işaret ederek, "İran milletini savunmak için havada, karada ve uzaydaki savunma gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Toprak bütünlüğümüz ve güvenliğimize yönelik tehditler karşısında savunma gücümüzü artırmaktayız" dedi.

ABD'den İran'a yönelik gelen son tehdit açıklamalarına değinen General Selami, İran'ın kara, hava ve deniz sınırlarını savunma noktasında son derece ciddi olduklarını belirterek, "Sınırlarımızı ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü girişime kesinlikle karşılık vereceğimizi bilsinler" şeklinde konuştu. ABD'ye geçmişte İran'ın verdiği cevapları hatırlatan Devrim Muhafızları Komutanı General Selami, "ABD daha önceden verdiğimiz cevapları iyi tecrübe etti ve bu tecrübe onlar için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Deniz Kuvvetleri'ne ABD savaş gemilerinin taciz girişimlerine karşı vur emri verdiğini söyleyen General Selami, "Deniz Kuvvetlerimize terörist Amerikan güçlerine ait bir savaş gemisi veya birliği bizim sivil veya askeri gemilerimize tehdit oluşturursa o savaş gemilerini veya birlikleri vurun emri verdim" şeklinde konuştu. ABD güçleri ile İran güçleri arasında Basra Körfezindeki gerilime yönelik konuşan Selami, ABD savaş gemilerinin İran gemilerini taciz ettiklerini ifade ederek, "Basra Körfezinde yaşananlar ABD tarafının amatörlüğü ve izlediği tehlikeli yoldu" dedi.

Öte yandan, Basra Körfezinde bulunan ABD Donanmasına bağlı Beşinci Filo tarafından 16 Nisan'da yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak gemileri taciz ettiği bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise 22 Nisan'da Basra Körfezi'nde gerilimi arttıracak bir açıklama yaparak, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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