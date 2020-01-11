İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının... - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının... - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının...

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının..., System.String[]

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" dedi. - TAHRAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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