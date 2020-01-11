İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının... - Son Dakika

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İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının...
6 saat önce
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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