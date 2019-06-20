ABD doğruladı: İran insansız hava aracımızı düşürdü

IRNA haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahının ilk saatlerinde RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının düşürüldüğünün duyurulduğunu bildirdi.

Açıklamda, insansız hava aracının "İran hava sahasını ihlal ettikten sonra Hürmüzgan eyaletindeki Mübarek Dağı bölgesinde vurulduğu" kaydedildi.

Bu duyuru, Washington'ın Tahran'ı Umman Körfezi'nde tankerleri vurmakla suçlamasının ardından bölgede gerilimin tırmanmasını takip ediyor.

İRAN URANYUM KONUSUNDA REST ÇEKMİŞTİ

İran ise hafta başında 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıklamıştı.

Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurmuştu.

ABD'Lİ YETKİLİ DOĞRULADI

Reuters haber ajansına gizlilik kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili de ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı.ABD'li yetkili düşürülen insansız hava aracının ABD Donanması envanterinde bulunan MQ-4C Triton tipi bir araç olduğunu söyledi.

ABD'li savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından üretilen Triton insansız hava araçları 24 saatten uzun süre havada kalabiliyor, 16 kilometre irtifaya kadar çıkabiliyor.