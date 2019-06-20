Son Dakika Haberleri: ABD doğruladı: İran insansız hava aracımızı düşürdü
Son Dakika Dünya Haber

ABD doğruladı: İran insansız hava aracımızı düşürdü

3 saat önce

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın Perşembe günü sabaha karşı bir Amerikan "casus" insansız hava aracını vurduklarını bildirdi. Konuyla ilgili Reuters haber ajansına gizlilik kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, olayın doğru olduğunu söyledi.

IRNA haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahının ilk saatlerinde RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının düşürüldüğünün duyurulduğunu bildirdi.

Açıklamda, insansız hava aracının "İran hava sahasını ihlal ettikten sonra Hürmüzgan eyaletindeki Mübarek Dağı bölgesinde vurulduğu" kaydedildi.

Bu duyuru, Washington'ın Tahran'ı Umman Körfezi'nde tankerleri vurmakla suçlamasının ardından bölgede gerilimin tırmanmasını takip ediyor.

İRAN URANYUM KONUSUNDA REST ÇEKMİŞTİ

İran ise hafta başında 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıklamıştı.

Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurmuştu.

ABD'Lİ YETKİLİ DOĞRULADI

Reuters haber ajansına gizlilik kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili de ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı.ABD'li yetkili düşürülen insansız hava aracının ABD Donanması envanterinde bulunan MQ-4C Triton tipi bir araç olduğunu söyledi.

ABD'li savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından üretilen Triton insansız hava araçları 24 saatten uzun süre havada kalabiliyor, 16 kilometre irtifaya kadar çıkabiliyor.

ABD doğruladı: İran insansız hava aracımızı düşürdü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:24 Kaynak: Diğer
Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi Çin ve Kuzey Kore arasında 14 yıl sonra bir ilk: Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gidiyor: Ünlülerin de içerisinde bulunduğu cinsel ilişki tarikatının lideri suçlu bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD doğruladı: İran insansız hava aracımızı düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]