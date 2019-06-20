Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları: Hava sahamıza giren Amerikan insansız hava aracını düşürdük
BBC
Son Dakika Dünya Haber

İran Devrim Muhafızları: Hava sahamıza giren Amerikan insansız hava aracını düşürdük

23 dakika önce

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın Perşembe günü sabaha karşı bir Amerikan "casus" insansız hava aracını vurduklarını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları: Hava sahamıza giren Amerikan insansız hava aracını düşürdük, System.String[]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın Perşembe günü sabaha karşı bir Amerikan "casus" insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

ABD basınına göre, bir ABD merkez komuta sözcüsü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bu duyuru, Washington'ın Tahran'ı Umman Körfezi'nde tankerleri vurmakla suçlamasının ardından bölgede gerilimin tırmanmasını takip ediyor.

IRNA haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahının ilk saatlerinde RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının düşürüldüğünün duyurulduğunu bildirdi.

Açıklamda, insansız hava aracının "İran hava sahasına Hürmüzgan eyaletindeki Mübarek Dağı bölgesinde girdikten sonra vurulduğu" kaydedildi.

Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, ABD .

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) vekalet eden Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, asker gönderilmesi kararının İran'ın "düşmanca tavrı" karşısında alındığını belirtmişti.





İran ise hafta başında 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıklamıştı.

Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurmuştu.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:04 
umman, ABD, devrim muhafızları, iran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Son dakika! ABD doğruladı: İran insansız hava aracımızı düşürdü Çin ve Kuzey Kore arasında 14 yıl sonra bir ilk: Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gidiyor: Ünlülerin de içerisinde bulunduğu cinsel ilişki tarikatının lideri suçlu bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları: Hava sahamıza giren Amerikan insansız hava aracını düşürdük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]