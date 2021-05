İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine yaklaşmadık" - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları yayımladığı bildiride, ABD'nin Basra Körfezi'nin güvenliğini yok sayan sorumsuz açıklama ve davranışlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, dün Hürmüz Boğazı'nda ABD gemileri ile yaşanan gerilime ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde güvenliği tehdit ettiği belirtilerek, "10 Mayıs Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda devriye görevinde olan İran güvenlik birimleri, İran'ın karasularına yakın bölgede dengesiz ve kurallara aykırı bir şekilde seyreden ABD gemisi ile karşılaştı. İzinsiz ve kontrolsüz bir şekilde seyreden ABD gemisine uluslararası kurallar çerçevesinde uyarı yapıldı ve ABD gemisi yapılan uyarı sonrasında rotasını değiştirdi" ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızları yayımladığı bildirinin devamında, iddia edildiği gibi İran hücum botlarının ABD gemilerine yakınlaşmadığını belirterek, "ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsünün iddia ettiği gibi İran hücum botları Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine yakınlaşmadı" bilgisini paylaştı.

İran Deniz Kuvvetlerinin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda her türlü yabancı tehdide karşı hazır olduklarının belirtildiği bildiride, "Özellikle terörist ABD gemilerine karşı Deniz Kuvvetlerimiz her an teyakkuzda. Bölgenin güvenliğini sağlamaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı. ABD'nin Basra Körfezi'nin güvenliğini yok sayan sorumsuz açıklama ve davranışlardan kaçınması gerektiği uyarısında bulunan Devrim Muhafızları, ABD'den uluslararası deniz kurallarına uymasını istedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait 13 sürat botunun Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak tacizde bulunduğunu, bunun üzerine bir ABD gemisinden 30 el uyarı ateşi açıldığını açıklamıştı. - TAHRAN