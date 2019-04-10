Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları Kaçak Yakıt Gemisine El Koydu

İran Devrim Muhafızları Kaçak Yakıt Gemisine El Koydu

28 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 12 milyon 500 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 21 kişiyi gözaltına aldı.

İran Devrim Muhafızları Kaçak Yakıt Gemisine El Koydu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 12 milyon 500 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 21 kişiyi gözaltına aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'nda akaryakıt kaçakçılığı yapan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyon sonucunda Basra Körfezi'nde bugüne kadar ki en yüksek miktarda akaryakıtın ele geçirildiğini belirten Tengsiri, "Bir dizi istihbarat takibiyle yapılan bu başarılı operasyonda 10 bin tonluk bir gemi içerisindeki 12 milyon 500 bin litreden fazla akaryakıt ele geçirildi." dedi.

Kaçak akaryakıt taşıyan 131 metre uzunluğundaki gemiye el konulduğunu aktaran Tengsiri, operasyonda yabancı uyruklu 21 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

İranlı komutan, gözaltına alınanlar hakkında daha fazla bilgi vermedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: AA
İran, Devrim Muhafızları, Güncel
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