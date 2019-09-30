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İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsrail'i yok etmek ulaşılabilir bir hedef

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami "İsrail'i yok etmenin ulaşılabilir bir hedef" olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsrail'i yok etmek ulaşılabilir bir hedef, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, " İsrail'i yok etmenin ulaşılabilir bir hedef" olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları'na ait Sepah News internet sitesinde yer alan bilgilere göre General Hüseyin Selami, "Bu uğursuz rejimin haritadan silinmesi gerekiyor ve bu artık bir hayal değil, bu başarılabilir bir hedef." dedi. Üst düzey yetkili İran'da yaşanan İslam Devrimi'nden 40 yıl aradan sonra "Sahtekar Siyonist rejimini yok etme kapasitesini elde etmeyi başardıklarını" ifade etti.


Salami'nin bu açıklaması, İran nükleer anlaşması konusunda uluslararası alanda tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde yaşanıyor.

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Devrim Muhafızları, İsrail, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:46 
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