Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Bae'yi Kızdıracak "Ada" Ziyareti

İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Bae'yi Kızdıracak "Ada" Ziyareti

44 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret ederek, "Düşmanlar bu adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmelidir.

İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Bae'yi Kızdıracak
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret ederek, "Düşmanlar bu adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmelidir." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, iki ülkenin mülkiyet hakkı iddia ettiği Ebu Musa Adası'nı ziyaret eden Caferi'ye Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri ve üst düzey komutanlar eşlik etti.

Ebu Musa Adası'nı "İran'ın kalbi" şeklinde niteleyen Caferi, "Düşmanlar bu adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmelidir. Savaşçılarımız adanın her bir noktasını kendi namusları gibi koruyorlar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ada gibi tartışmalı bölgelerde savunma ve istihbarat kapasitesini artırmaya devam edeceklerini belirten Caferi, Basra Körfezi'ndeki komşu ülkelerin "tahriklerinin" bir sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa Adası'nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor.

Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yılları arasında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizler'in eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Basra Körfezi, Devrim Muhafızları, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz "Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Bae'yi Kızdıracak "Ada" Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]