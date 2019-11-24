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İran Devrim Muhafızları komutanı: Protestolara katılan paralı askerlere en sert cezalar verilmeli
6 saat önce
İran Devrim Muhafızları komutanı yargıya benzin zammı protestolarına katılan "paralı askerlere" sert cezalar verilmesi çağrısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları komutanı, yargıya çağrı yaparak benzin zammı protestolarına katılan "paralı askerlere" sert cezalar verilmesini istedi.
Yargıya ait Mizan haber sitesine göre, Tuğamiral Ali Fadavi "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için paralı çalışma yaptıklarını açıkça itiraf eden tüm paralı askerleri yakaladık ve İnşallah ülkenin yargı sistemi onlara azami cezaları verecek" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:54
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